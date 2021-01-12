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Город (Москва и область)     12.01.2021 16:25

В Подмосковье организуют 220 мест для крещенских купаний

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Теги:  Московская область  Подмосковье  Крещенские купания  организация 

12 января. Mossovetinfo.ru – В ночь с 18 на 19 января во время православного праздника Крещения в Московской области будет организовано 220 мест для крещенских купаний, об этом было объявлено на совещании у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Для удобства жителей время работы общественного транспорта будет продлено до 02:00, а интервал движения в период с 22:00 до 02:00 сократят, интервал будет составлять не более 20 минут.

Для тех, кто захочет окунуться в прорубь, будут организованы теплые палатки, в связи с ситуацией с коронавирусом, число людей в них будет регламентироваться, кроме того, участников крещенских купаний попросят соблюдать социальную дистанцию.

Строгие меры безопасности будут обеспечивать более 2 тысяч человек, 307 единиц техники и 4 судна на воздушных подушках. Кроме того, будет задействовано 25 плавсредств и 5 водолазных групп.

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Карта места

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  Крещенские купания  организация 

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