В Подмосковье организуют 220 мест для крещенских купаний

12 января. Mossovetinfo.ru – В ночь с 18 на 19 января во время православного праздника Крещения в Московской области будет организовано 220 мест для крещенских купаний, об этом было объявлено на совещании у губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.



Для удобства жителей время работы общественного транспорта будет продлено до 02:00, а интервал движения в период с 22:00 до 02:00 сократят, интервал будет составлять не более 20 минут.



Для тех, кто захочет окунуться в прорубь, будут организованы теплые палатки, в связи с ситуацией с коронавирусом, число людей в них будет регламентироваться, кроме того, участников крещенских купаний попросят соблюдать социальную дистанцию.



Строгие меры безопасности будут обеспечивать более 2 тысяч человек, 307 единиц техники и 4 судна на воздушных подушках. Кроме того, будет задействовано 25 плавсредств и 5 водолазных групп.

