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Город (Москва и область)     11.11.2020 10:35

В Подмосковье открыли самый длинный участок ЦКАД

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Теги:  строительство  дороги  ЦКАД  открытие 

11 ноября. Mossovetinfo.ru – Движение по третьему пусковому комплексу Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) открыли в Московской области.

Участок ЦКАД-3 проходит между трассами М11 «Нева» и М7 «Волга», а также является центральным участком международной транспортной магистрали «Европа - Западный Китай».

Данный участок ЦКАД является самым протяженным - его длинна составляет более 105 километров.

Расчетная скорость движения по ЦКАД-3 составляет 110 километров в час. Всего имеется четыре полосы движения - по две в каждую сторону. Кроме того, на данном участке ЦКАД поострено 68 различных дорожных сооружений: мосты, путепроводы, экодуки.

На трассе организована система взимания платы по принципу «Свободный поток», что позволит оплачивать проезд без остановки движения. Для легковых автомобилей, у которых установлены транспондеры T-pass проезд по трассе будет стоить 2,4 рубля за километр или 255 рублей за весь участок. Для грузовиков с T-pass стоимость проезда составит 830 рублей.


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Карта места

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Теги: 
строительство  дороги  ЦКАД  открытие 

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