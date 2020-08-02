2 августа. Mossovetinfo.ru – В Московской области отменено обязательное содержание в обсерваторе лиц, прибывающих из-за рубежа, соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Московской области от 12 марта. Обновленное постановление опубликовано на официальном сайте правительства региона.



Согласно внесенным изменениям, граждане, прибывающие в Московскую область из-за рубежа, обязаны пройти ПЦР-тест на коронавирус и не позднее, чем через три дня после прибытия в Россию, разместить его результаты на Едином портале госуслуг.