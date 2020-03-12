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Город (Москва и область)     12.03.2020 17:20

В Подмосковье отменили массовые мероприятия численностью 5000 человек

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Теги:  Подмосковье  Московская область  коронавирус 

12 марта, Mossovetinfo.ru – В Московской области из-за коронавируса введен режим повышенной готовности. Мероприятия численностью более пяти тысяч человек с 13 марта отменены. Постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Организаторам массовых мероприятий с числом участников менее 5 000 человек рекомендовано воздержаться от их проведения на территории Московской области с 13 марта. Организаторам подобных мероприятий рекомендовано уведомлять об их проведении управление Роспотребнадзора по региону.

Кроме того, власти Подмосковья рекомендуют работодателям переводить сотрудников на дистанционную работу.


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Теги: 
Подмосковье  Московская область  коронавирус 

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