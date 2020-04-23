23 апреля. Mossovetinfo.ru – Депутаты Московской областной думы приняли закон о переносе оплаты аренды недвижимости, принадлежащей региону, в случае введения губернатором Подмосковья режима повышенной готовности в чрезвычайных ситуациях.



В случае введения режима повышенной готовности из-за угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, будет перенесено на более поздний срок внесение арендной платы за объекты недвижимости и земельные участки, принадлежащие Московской области.



На 23 апреля в Московской области выявлено 7278 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 186 человек, скончались – 56 человек.