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Город (Москва и область)     23.04.2020 12:23

В Подмосковье приняли закон о переносе оплаты аренды недвижимости

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Теги:  Мособлдума  аренда  оплата  перенос  недвижимость  законы 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Депутаты Московской областной думы приняли закон о переносе оплаты аренды недвижимости, принадлежащей региону, в случае введения губернатором Подмосковья режима повышенной готовности в чрезвычайных ситуациях.

В случае введения режима повышенной готовности из-за угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, будет перенесено на более поздний срок внесение арендной платы за объекты недвижимости и земельные участки, принадлежащие Московской области.

На 23 апреля в Московской области выявлено 7278 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 186 человек, скончались – 56 человек.


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Теги: 
Мособлдума  аренда  оплата  перенос  недвижимость  законы 

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