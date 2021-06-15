В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом

15 июня. Mossovetinfo.ru — В Московской области в связи с ростом числа заболевших коронавирусом разворачивают дополнительные коронавирусные койки, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения Подмосковья, заместитель губернатора Светлана Стригункова.



«Рост заболеваемости очень резкий, мы, конечно, оперативно разворачиваем госпитали для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, но тем ни менее мы хотим еще раз обратить внимание всех наших жителей и работодателей, что при посещении магазинов, торговых центров, кино все жители должны находится в помещении, соблюдая масочный режим», - заявила Стригункова.



Замгубернатора отметила, что если раньше фиксировалось по 400-500 случаев заболевания в сутки, то теперь выявляется по 850-900 случаев в сутки.



Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости, в Подмосковье ужесточили меры по борьбе с коронавирусом.



