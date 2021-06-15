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Город (Москва и область)     15.06.2021 12:28

В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом

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Теги:  Московская область  Подмосковье  коронавирус  COVID-19  коечный фонд 

15 июня. Mossovetinfo.ru — В Московской области в связи с ростом числа заболевших коронавирусом разворачивают дополнительные коронавирусные койки, сообщила в эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения Подмосковья, заместитель губернатора Светлана Стригункова.

«Рост заболеваемости очень резкий, мы, конечно, оперативно разворачиваем госпитали для приема пациентов с коронавирусной инфекцией, но тем ни менее мы хотим еще раз обратить внимание всех наших жителей и работодателей, что при посещении магазинов, торговых центров, кино все жители должны находится в помещении, соблюдая масочный режим», - заявила Стригункова.

Замгубернатора отметила, что если раньше фиксировалось по 400-500 случаев заболевания в сутки, то теперь выявляется по 850-900 случаев в сутки.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом заболеваемости, в Подмосковье ужесточили меры по борьбе с коронавирусом.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  коронавирус  COVID-19  коечный фонд 

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