 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     29.09.2020 12:04

В Подмосковье разворачивают резервные места для больных коронавирусом

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  Московская область  Подмосковье  здравоохранение  коечный фонд 

29 сентября. Mossovetinfo.ru - В Московской области на фоне роста числа заболеваний коронавирусом началось развертывание резервных коек для инфекционных больных, об этом губернатор региона Андрей Воробьев заявил в ходе совещания с членами правительства области и главами муниципалитетов.

«Мы на региональном уровне должны быть предельно собраны, должны сделать все, чтобы те, кому нужна помощь, внимание, забота, ее своевременно получали», - заявил Воробьев.

В Московской области в течение последней недели ежедневно регистрируется более 200 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было выявлено 209 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Подмосковье было выявлено 73 380 случаев заражения. 56 077 человек выздоровели, 1331 человек скончался.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  Московская область  Подмосковье  здравоохранение  коечный фонд 

Возврат к списку

Лента новостей

12:35 В России МВД планирует ввести новые штрафы для автомобилистов

12:04 Город (Москва и область) В Подмосковье разворачивают резервные места для больных коронавирусом

11:28 Общество В России за сутки выявлено 8 232 новых случая заражения коронавирусом

11:14 Общество В Москве за сутки выявлено 2300 случаев коронавируса

10:49 Город (Москва и область) Детские сады во время школьных каникул продолжат работать в обычном режиме

Актуальные материалы

23:01 Общество В Москве за сутки от COVID-19 умерло максимальное число людей с середины июля

01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19

00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы

16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны

11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе

10:44 В России В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru