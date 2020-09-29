29 сентября. Mossovetinfo.ru - В Московской области на фоне роста числа заболеваний коронавирусом началось развертывание резервных коек для инфекционных больных, об этом губернатор региона Андрей Воробьев заявил в ходе совещания с членами правительства области и главами муниципалитетов.



«Мы на региональном уровне должны быть предельно собраны, должны сделать все, чтобы те, кому нужна помощь, внимание, забота, ее своевременно получали», - заявил Воробьев.



В Московской области в течение последней недели ежедневно регистрируется более 200 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было выявлено 209 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Подмосковье было выявлено 73 380 случаев заражения. 56 077 человек выздоровели, 1331 человек скончался.