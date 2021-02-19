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Город (Москва и область)     19.02.2021 18:19

В Подмосковье с 20 по 23 февраля изменится график движения общественного транспорта

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Теги:  общественный транспорт  Московская область  Подмосковье  праздники  расписание 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – В праздничные дни с 20 по 23 февраля в Московской области изменится расписание движения общественного транспорта, сообщается на официальном сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В субботу, 20 февраля, общественный транспорт в Подмосковье будет работать по расписанию пятницы. В воскресенье, 21 февраля - по расписанию субботы, в понедельник и вторник, 22 и 23 февраля - по расписанию воскресенья.

Ознакомится с расписанием можно на автовокзалах и автостанциях, а также на остановочных пунктах.

Со среды, 24 февраля, общественный транспорт в Московской области вернется к расписанию рабочего дня.

Ранее сообщалось, что в праздничные дни изменится также расписание пригородных электричек МЖД.

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Карта места

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Теги: 
общественный транспорт  Московская область  Подмосковье  праздники  расписание 

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