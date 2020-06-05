В Подмосковье торговые центры пока останутся закрытыми - губернатор

5 июня. Mossovetinfo.ru - Власти Подмосковья пока не видят возможности открыть торговые центры из-за высокого уровня распространения вируса. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" в пятницу сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.



"Мы не можем. Главный санитарный врач, наши эксперты говорят, что это рано. Только когда увидим снижение коэффициента (распространения вируса - ред), тогда сделаем следующий шаг".



В Подмосковье, по словам губернатора, индекс распространения вируса выше, чем требуется для ослабления ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. "У нас индекс распространения вируса то 0,89, то 0,95, то единицы коснется. Сказать, что он упал радикально, мы не можем", - сказал губернатор.