В Подмосковье в понедельник в 511 местах проведут сжигание порубочных остатков

16 апреля. Mossovetinfo.ru - - В Московской области в 511 местах на территории 17 муниципальных образований в понедельник 16 апреля запланировано сжигание порубочных остатков. Об этом сообщило главное управления МЧС России по Московской области. По информации МЧС в воскресение сжигание порубочных остатков не производилось. По данным МЧС, замеры ПДК вредных веществ в воздухе специалистами ПСО-26 не запланированы.



Между тем в воскресенье 15 апреля, по данным филиала космического мониторинга ФГБУ НЦУКС «ВОЛОГДА»,на территории Московской области обнаружено 14 термических точек из них (2 ночные).



В ночь на понедельник станции «Мосэкомониторинга» отметили превышения ПДК диоксида азота в нескольких точках Москвы. Также содержание сероводорода в воздухе на востоке Москвы превысило норму в 3 раза.



Также по данным пользователей соцсетей, минувшей ночью в разных районах столицы ощущался сильный запах «гари от пожаров».