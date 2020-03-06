6 марта. Mossovetinfo.ru – С 6 по 10 марта Министерство транспорта и Госавтоинспекция Московской области будут проводить массовые проверки водителей, сообщается на официальном сайте Минтранса.



Сообщается, что дополнительные экипажи ДПС будут останавливать все проезжающие автомобили, используя метод «сплошной проверки». Места проверок будут ограждены конусами на въездах и выездах из населенных пунктов, что позволит избежать заторов и пробок. При этом проверено будет максимальное количество автомобилей в минимальные сроки.



В первую очередь водителей будут проверять на состояние алкогольного опьянения. Оценивать состояние водителей будут визуально, при отсутствии первичных признаков опьянения водители смогут сразу продолжить движение. В случае выявления признаков опьянения будут проводится дальнейшие процедуры проверки, в случае, если водитель нетрезв, на него будет составлен административный протокол. Затем все протоколы будут направлены в суд для вынесения решений.



Сообщается, что 50% ДТП в Московской области происходит по вине пьяных водителей и пешеходов. В период длительных выходных риск аварий с тяжелыми последствиями растет.