6 июля. Mossovetinfo.ru – В Московской области с 6 июля возобновляют работу учреждения дополнительного образования – кружки и секции, которые были закрыты в связи с распространением коронавируса.
Кружки и секции будут работать в соответствии со специально разработанным стандартом – регулярной дезинфекцией помещений и соблюдением дистанции при рассадке. Будет исключено совместное пребывание учащихся из разных кружков на спортивных площадках, их пересечение в вестибюлях, коридорах и иных классах.
Ранее сообщалось, что с 6 июля в Московской области возобновили работу в обычном режиме детские сады.
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