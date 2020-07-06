6 июля. Mossovetinfo.ru – В Московской области с 6 июля возобновляют работу учреждения дополнительного образования – кружки и секции, которые были закрыты в связи с распространением коронавируса.



Кружки и секции будут работать в соответствии со специально разработанным стандартом – регулярной дезинфекцией помещений и соблюдением дистанции при рассадке. Будет исключено совместное пребывание учащихся из разных кружков на спортивных площадках, их пересечение в вестибюлях, коридорах и иных классах.



Ранее сообщалось, что с 6 июля в Московской области возобновили работу в обычном режиме детские сады.