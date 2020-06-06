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Город (Москва и область)
06.06.2020, 16:19
В Подмосковье ввели новые правила посещения поликлиник
6 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области с 8 июня возобновляется оказание плановой медицинской помощи, в связи с чем вступают в силу новые правила посещения больниц и поликлиник, сообщается н...
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Город (Москва и область)
06.06.2020, 15:32
Шесть домов по программе реновации построят в ЮЗАО на донца года
6 июня. Mossovetinfo.ru – До конца года в юго-западном административном округе Москвы введут в строй шесть новостроек в рамках программы реновации жилья, сообщается на портале mos.ru. Програм...
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Город (Москва и область)
06.06.2020, 14:47
В Москве прошла 11-я дезинфекция дорог и общественных пространств
6 июня. Mossovetinfo.ru – В субботу, 6 июля в Москве проведена 11-я масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков. Всего было обработано более ...