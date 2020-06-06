6 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области с 8 июня возобновляется оказание плановой медицинской помощи, в связи с чем вступают в силу новые правила посещения больниц и поликлиник, сообщается на официальном сайте регионального Минздрава.



Вход в медучреждения Подмосковья теперь допускается только в масках и перчатках. Допускается не более одного сопровождающего для пациента. Всем посетителям на входе будут измерять температуру.



Обязательно соблюдение социальной дистанции, для чего нанесена специальная разметка. Интервал между записями к специалисту будет составлять не менее 30 минут, чтобы провести дезинфекцию помещений.



С понедельника в Московской области возобновляется плановая госпитализация по профилям кардиология, хирургия, неврология, травматология, дерматовенерология, фтизиатрия, психиатрия, наркология, а также прием узкопрофильных специалистов в поликлиниках.