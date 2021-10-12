В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

12 октября. Mossovetinfo.ru — На предприятиях сферы услуг Московской области должна быть организована вакцинация не менее 80% сотрудников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.



До 10 ноября должна быть организована вакцинация однокомпонентной вакциной или первым компонентом двухкомпонентной вакцины. Вторым компонентном вакцины сотрудники сферы услуг должны быть привиты к 10 декабря.



Вакцинированы должны быть работники торговли, общепита, салонов красоты, транспорта, фитнес-клубов, МФЦ, салонов красоты и другие.