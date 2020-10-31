31 октября. Mossovetinfo.ru - В Московской области со 2 по 15 ноября вводится обязательная изоляция для граждан в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Данная мера вводится в рамках борьбы с распространением коронавируса.
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