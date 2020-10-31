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Город (Москва и область)     31.10.2020 13:00

В Подмосковье вводится обязательная изоляция для людей старше 65 лет

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Теги:  коронавирус  Подмосковье  Московская область  Андрей Воробьев  Воробьев 

31 октября. Mossovetinfo.ru - В Московской области со 2 по 15 ноября вводится обязательная изоляция для граждан в возрасте 65+ и с хроническими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Данная мера вводится в рамках борьбы с распространением коронавируса.


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Теги: 
коронавирус  Подмосковье  Московская область  Андрей Воробьев  Воробьев 

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