3 июля. Mossovetinfo.ru – В Московской области впервые с 15 апреля выявлено менее 300 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб.
За прошедшие сутки в Подмосковье зафиксировали 298 новых случаев заражения. 15 апреля в регионе было выявлено 272 случая коронавируса.
Всего на 3 июля в Московской области зафиксирован 58 491 случай заражения коронавирусом. 37 398 человек выздоровели, 928 человек скончались.
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