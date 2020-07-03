3 июля. Mossovetinfo.ru – В Московской области впервые с 15 апреля выявлено менее 300 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб.



За прошедшие сутки в Подмосковье зафиксировали 298 новых случаев заражения. 15 апреля в регионе было выявлено 272 случая коронавируса.



Всего на 3 июля в Московской области зафиксирован 58 491 случай заражения коронавирусом. 37 398 человек выздоровели, 928 человек скончались.