 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     03.07.2020 10:45

В Подмосковье выявлено менее 300 новых случаев коронавируса впервые с 15 апреля

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Московская область  коронавирус 

3 июля. Mossovetinfo.ru – В Московской области впервые с 15 апреля выявлено менее 300 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб.

За прошедшие сутки в Подмосковье зафиксировали 298 новых случаев заражения. 15 апреля в регионе было выявлено 272 случая коронавируса.

Всего на 3 июля в Московской области зафиксирован 58 491 случай заражения коронавирусом. 37 398 человек выздоровели, 928 человек скончались.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Московская область  коронавирус 

Возврат к списку

Лента новостей

10:45 Город (Москва и область) В Подмосковье выявлено менее 300 новых случаев коронавируса впервые с 15 апреля

10:29 Город (Москва и область) Московские школьники с 3 июля начали сдавать ЕГЭ

09:33 Город (Москва и область) Закрытие станций красной ветки метро. Как изменится схема движения с 4 по 6 июля

09:07 Другое В России выросли цены на подержанные автомобили

08:47 Общество В Москве 3 июля будет жарко, ожидаются небольшие осадки

Актуальные материалы

09:33 Город (Москва и область) Закрытие станций красной ветки метро. Как изменится схема движения с 4 по 6 июля

11:21 Город (Москва и область) В Подмосковье с 1 июля начали отключать горячую воду

10:07 Общество В Москве родители могут следить за распорядков ребенка в детском саду в режиме онлайн

07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения

22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти

22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон

18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru