20 марта. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 578 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 521 случай заболевания. Вылечились 176 человек, скончались – 49 человек.
Всего в России зафиксировано 47 121 случай заражения коронавирусом во всех 85 регионах. В Москве подтверждено 26 350 случаев.
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