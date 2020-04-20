20 марта. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 578 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.



С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 521 случай заболевания. Вылечились 176 человек, скончались – 49 человек.



Всего в России зафиксировано 47 121 случай заражения коронавирусом во всех 85 регионах. В Москве подтверждено 26 350 случаев.