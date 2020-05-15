15 мая. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечился 481 человек, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с коронавирусом.



Таким образом, общее число выздоровевших в Московской области выросло до 2 468 человек.



Все выздоровевшие выписаны из больниц после получения отрицательных результатов тестирования на коронавирус.