1 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 797 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего в Подмосковье подтверждено 12 507 случаев заболевания. Вылечились 458 человек. Скончались 109 человек.
В Москве подтверждено 57 300 случаев заболевания. В России зафиксирован 114 431 случай заражения коронавирусом.
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