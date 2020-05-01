1 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 797 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье подтверждено 12 507 случаев заболевания. Вылечились 458 человек. Скончались 109 человек.



В Москве подтверждено 57 300 случаев заболевания. В России зафиксирован 114 431 случай заражения коронавирусом.