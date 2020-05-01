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Город (Москва и область)     01.05.2020 10:36

В Подмосковье за сутки подтверждено почти 800 случаев заражения коронавирусом

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Теги:  Московская область  Подмосковье  коронавирус 

1 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 797 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Всего в Подмосковье подтверждено 12 507 случаев заболевания. Вылечились 458 человек. Скончались 109 человек.

В Москве подтверждено 57 300 случаев заболевания. В России зафиксирован 114 431 случай заражения коронавирусом.


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Теги: 
Московская область  Подмосковье  коронавирус 

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