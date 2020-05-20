20 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки подтверждено 903 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает областной оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлен 30 091 случай заболевания. Вылечились 3 897 человек, умерло 285 человек.



В России выявлено 308 705 случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировано 152 306 случаев заболевания.