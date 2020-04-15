15 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 272 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Всего в Московской области с начала пандемии подтверждено 2587 случаев заражения.



Всего в России зарегистрировано 24 490 случая коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.