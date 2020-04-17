17 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 472 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Всего в Московской области с начала пандемии подтверждено 3 526 случаев заражения.



Всего в России зарегистрировано 32 008 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек.