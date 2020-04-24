24 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 611 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.



С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 7889 случаев заболевания. Вылечились 235 человек, скончались – 56 человек.



Всего в России зафиксировано 68 622 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. В Москве подтверждено 36 867 случаев заболевания.