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Город (Москва и область)     29.04.2020 10:49

В Подмосковье за сутки выявлено 686 новых случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус  Московская область 

29 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 686 случев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.

С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 10 917 случаев заболевания. Вылечились 344 человек, скончались – 74 человек.

Всего в России зафиксировано 99 399 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. В Москве подтверждено 50 634 случаев заболевания.


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Теги: 
коронавирус  Московская область 

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