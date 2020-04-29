29 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 686 случев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.



С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 10 917 случаев заболевания. Вылечились 344 человек, скончались – 74 человек.



Всего в России зафиксировано 99 399 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. В Москве подтверждено 50 634 случаев заболевания.