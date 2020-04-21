21 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 718 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.



С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 5959 случаев заболевания. Вылечились 179 человек, скончались – 49 человек.



Всего в России зафиксировано 52 763 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. В Москве подтверждено 29 433 случая заболевания.