3 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 736 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлен 41 191 случай. На данный момент в регионе заражено 31 365 человек. Вылечились 9 311 человек, умерли – 515 человек.



В России выявлено 432 277 случаев во всех регионах. В Москве зафиксировано 187 216 случаев заболевания.