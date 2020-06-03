3 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 736 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего в Подмосковье выявлен 41 191 случай. На данный момент в регионе заражено 31 365 человек. Вылечились 9 311 человек, умерли – 515 человек.
В России выявлено 432 277 случаев во всех регионах. В Москве зафиксировано 187 216 случаев заболевания.
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