5 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 762 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 42 720 случаев. На данный момент в регионе заражено 31 789 человек. Вылечились 10 392 человека, умерли – 539 человек.



В России выявлено 449 834 случая во всех регионах. В Москве зафиксировано 191 069 случаев заболевания.