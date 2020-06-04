4 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 767 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье выявлено 41 958 случаев. На данный момент в регионе заражено 31 547 человек. Вылечились 9 877 человек, умерли – 534 человека.



В России выявлено 441 108 случаев во всех регионах. В Москве зафиксировано 189 214 случаев заболевания.