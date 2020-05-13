13 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 962 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье подтверждено 23 662 случая заболевания. Вылечились 1582 человека. Скончалось 219 человек.



В России зафиксировано 242 271 случай заражения коронавирусом. В Москве подтверждено 126 004 случая заболевания.