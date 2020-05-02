2 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 807 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье подтверждено 13 314 случаев заболевания. Вылечились 458 человек. Скончались 109 человек.



В Москве подтверждено 62 658 случаев заболевания. В России зафиксировано 124 054 случаев заражения коронавирусом.