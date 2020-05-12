12 мая. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 1063 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в Подмосковье подтверждено 22 700 случаев заболевания. Вылечились 1582 человека. Скончалось 219 человек.



В России зафиксировано 232 243 случаев заражения коронавирусом. В Москве подтвержден 121 301 случай заболевания.