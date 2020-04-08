8 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 95 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Всего в Московской области с начала пандемии подтверждено 549 случаев заражения.



Всего в России зарегистрировано 8672 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 63 летальных исходов, выздоровели 580 человек.