6 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафикисровано 82 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Всего в Московской области подтверждено 387 случаев заражения.