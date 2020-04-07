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Город (Москва и область)     07.04.2020 10:35

В Подмосковье с начала пандемии зафиксировано 454 случая заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

7 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 67 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Всего в Московской области с начала пандемии подтверждено 454 случая заражения.

Всего в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.


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Теги: 
коронавирус 

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