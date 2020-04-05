5 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафикисровано 45 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Всего в Московской области подтверждено 305 случаев заражения.