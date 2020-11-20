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Город (Москва и область)
20.11.2020, 19:45
Власти Москвы согласовали РПЛ квоту посещаемости в 25 процентов от вместимости стадионов
20 ноября. Mossovetinfo.ru - РПЛ получила сообщение от Департамента спорта города Москвы, что проведение всех московских матчей со зрителями согласовано до конца 2020 года при условии, что трибуны ...
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Город (Москва и область)
20.11.2020, 19:14
В Москве проверят соблюдение ресторанами запрета на работу после 23:00 в новогоднюю ночь
21 ноября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы в новогоднюю ночь проверят соблюдение запрета ресторанам и клубам работать после 23:00 сообщает ТАСС со ссылкой на главу столичного департамента торговли ...
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Город (Москва и область)
20.11.2020, 14:53
Главную новогоднюю елку страны доставят в Кремль 11 декабря
21 ноября. Mossovetinfo.ru – Главную Новогоднюю елку страны доставят в Кремль 11 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Управления делами президента РФ Елену Крылову. Ми...