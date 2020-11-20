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Город (Москва и область)     20.11.2020 14:11

В Подмосковье зимой будут работать 16 горнолыжных баз

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Теги:  Московская область  Подмосковье  зимний отдых  горные лыжи 

21 ноября. Mossovetinfo.ru – В зимний период в Московской области будут работать 16 горнолыжных баз, сообщается на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В настоящее время горнолыжные базы готовятся к открытию. Все они оснащены освещением, подъемниками, кресельными канатными дорогами, гостиницами, прокатами и пунктами горячего питания. Для того, чтобы поддерживать качественный снежный покров, горнолыжные комплексы оборудованы снежными пушками.

Горнолыжные базы Московской области расположены в шести округах: Красногорск, Балашиха, Коломенский, Дмитровский, Раменский, Серпухов. Однако, традиционно центром горнолыжного спорта в Подмосковье является Дмитровский район. В этом городском округе расположены сразу 11 горнолыжных комплексов с разным уровнем сложности.

В связи с пандемией коронавируса, в Подмосковье для занятий спортом действует ряд правил. Посетители горнолыжных комплексов должны использовать только личный спортивный инвентарь, необходимо соблюдать социальную дистанцию. В помещениях для этого нанесена специальная разметка. Кроме того, в помещениях спорткомплексов каждые два часа будет производится обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами и растворами.

Ранее московский Роспотребнадзор рассказал о правилах посещения катков в Москве в условиях пандемии.


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Карта места

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Теги: 
Московская область  Подмосковье  зимний отдых  горные лыжи 

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