21 ноября. Mossovetinfo.ru – В зимний период в Московской области будут работать 16 горнолыжных баз, сообщается на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.



В настоящее время горнолыжные базы готовятся к открытию. Все они оснащены освещением, подъемниками, кресельными канатными дорогами, гостиницами, прокатами и пунктами горячего питания. Для того, чтобы поддерживать качественный снежный покров, горнолыжные комплексы оборудованы снежными пушками.



Горнолыжные базы Московской области расположены в шести округах: Красногорск, Балашиха, Коломенский, Дмитровский, Раменский, Серпухов. Однако, традиционно центром горнолыжного спорта в Подмосковье является Дмитровский район. В этом городском округе расположены сразу 11 горнолыжных комплексов с разным уровнем сложности.



В связи с пандемией коронавируса, в Подмосковье для занятий спортом действует ряд правил. Посетители горнолыжных комплексов должны использовать только личный спортивный инвентарь, необходимо соблюдать социальную дистанцию. В помещениях для этого нанесена специальная разметка. Кроме того, в помещениях спорткомплексов каждые два часа будет производится обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами и растворами.



Ранее московский Роспотребнадзор рассказал о правилах посещения катков в Москве в условиях пандемии.