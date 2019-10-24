24 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство дома по программе реновации жилья завершено в Пресненском районе Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.



Пятисекционный монолитный дом с подземной парковкой построен в Мукомольном проезде. В доме будет 1506 квартир: 585 однокомнатных, 602 трехкомнатных, 308 трехкомнатных, девять четырехкомнатных и две пятикомнатных.



Помещения первого этажа зданий нежилые. В одном из них уже обустроен детский сад с залами для музыкальных, физкультурных и других занятий. Также на первом этаже разместятся магазины и кафе, спортивные клубы и творческие кружки, салоны красоты и другие предприятия социально-бытового обслуживания.



Прилегающая к зданию территория благоустроена и озеленена во дворе обустроены детская и спортивная площадки, места для отдыха, а также плоскостная парковка, на которой предусмотрены места в том числе для маломобильных граждан.



Особое внимание при строительстве здания было уделено противопожарной безопасности. НА крыше здания оборудованы площадки для спасательных вертолетов, установлена автоматическая пожарная сигнализация, сигналы которой выведены в Центр управления в кризисных ситуациях московского управления МЧС.



Также в здании имеется внутренний противопожарный водопровод, автоматические системы пожаротушения установлены во всех коридорах, в лифтовых холлах устроены пожаробезопасные зоны. В каждом подъезде установлены лифты, которые могут быть активированы пожарными для доступа к верхним этажам. Кроме того, здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией.



Переселение жильцов в новый дом начнется до конца года.