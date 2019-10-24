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Город (Москва и область)     24.10.2019 10:19

В Пресненском районе Москвы построили дом по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  Пресненский  реновация жилья  программа реновации 

24 октября. Mossovetinfo.ru – Строительство дома по программе реновации жилья завершено в Пресненском районе Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента строительства.

Пятисекционный монолитный дом с подземной парковкой построен в Мукомольном проезде. В доме будет 1506 квартир: 585 однокомнатных, 602 трехкомнатных, 308 трехкомнатных, девять четырехкомнатных и две пятикомнатных.

Помещения первого этажа зданий нежилые. В одном из них уже обустроен детский сад с залами для музыкальных, физкультурных и других занятий. Также на первом этаже разместятся магазины и кафе, спортивные клубы и творческие кружки, салоны красоты и другие предприятия социально-бытового обслуживания.

Прилегающая к зданию территория благоустроена и озеленена во дворе обустроены детская и спортивная площадки, места для отдыха, а также плоскостная парковка, на которой предусмотрены места в том числе для маломобильных граждан.

Особое внимание при строительстве здания было уделено противопожарной безопасности. НА крыше здания оборудованы площадки для спасательных вертолетов, установлена автоматическая пожарная сигнализация, сигналы которой выведены в Центр управления в кризисных ситуациях московского управления МЧС.

Также в здании имеется внутренний противопожарный водопровод, автоматические системы пожаротушения установлены во всех коридорах, в лифтовых холлах устроены пожаробезопасные зоны. В каждом подъезде установлены лифты, которые могут быть активированы пожарными для доступа к верхним этажам. Кроме того, здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией.

Переселение жильцов в новый дом начнется до конца года.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Пресненский  реновация жилья  программа реновации 

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