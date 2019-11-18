18 ноября. Mossovetinfo.ru – В Пресненском районе Москвы началось расселение четырех домов в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Жители двух пятиэтажек в 1-м и 2-м Красногвардейских проездах и двух пятиэтажек по улице Антонова-Овсеенко начали переселяться в новостройку, построенную по программе реновации в Мукомольном проезде.
Всего в расселяемых домах проживает 222 семьи. 15 ноября им были вручены письма с предложением равнозначного жилья. За прошедшие выходные согласие на переезд дали 85 семей.
На первом этаже дома, куда переезжают жители расселяемых пятиэтажек, обустроен детский сад с помещениями для музыкальных, физкультурных и других занятий. Также на первом этаже предусмотрены помещения для торговых и социально бытовых объектов. Дом оборудован подземной автостоянкой, кроме того, возле дома обустроена плоскостная парковка, в том числе с местами для инвалидов. Прилегающая к дому территория благоустроена и озеленена, во дворе оборудованы детская и спортивная площадки, места для отдыха.
Центральный административный округ стал восьмым округом в Москве, в котором начался переезд москвичей в новое жилье по программе реновации.
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