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Город (Москва и область)     18.11.2019 15:16

В Пресненском районе началось расселение четырех домов по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  пятиэтажки  программа реновации  расселение  реновация жилья  Пресненский 

18 ноября. Mossovetinfo.ru – В Пресненском районе Москвы началось расселение четырех домов в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Жители двух пятиэтажек в 1-м и 2-м Красногвардейских проездах и двух пятиэтажек по улице Антонова-Овсеенко начали переселяться в новостройку, построенную по программе реновации в Мукомольном проезде.

Всего в расселяемых домах проживает 222 семьи. 15 ноября им были вручены письма с предложением равнозначного жилья. За прошедшие выходные согласие на переезд дали 85 семей.

На первом этаже дома, куда переезжают жители расселяемых пятиэтажек, обустроен детский сад с помещениями для музыкальных, физкультурных и других занятий. Также на первом этаже предусмотрены помещения для торговых и социально бытовых объектов. Дом оборудован подземной автостоянкой, кроме того, возле дома обустроена плоскостная парковка, в том числе с местами для инвалидов. Прилегающая к дому территория благоустроена и озеленена, во дворе оборудованы детская и спортивная площадки, места для отдыха.

Центральный административный округ стал восьмым округом в Москве, в котором начался переезд москвичей в новое жилье по программе реновации.


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Теги: 
программа реновации жилья  пятиэтажки  программа реновации  расселение  реновация жилья  Пресненский 

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