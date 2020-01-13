13 января. Mossovetinfo.ru – Возможность оплатить эвакуацию автомобиля появилась в приложении «Парковки Москвы», сообщается на портале mos.ru.
Чтобы воспользоваться новой функцией приложения, необходимо обновить его с помощью Google Play и App Store.
Автомобилистам, которые оплачивают эвакуацию автомобиля до того, как забрать его со штрафстоянки, предоставляется скидка в 25%. Остальные должны в 60-дневный срок оплатить полную стоимость эвакуации.
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