13 января. Mossovetinfo.ru – Возможность оплатить эвакуацию автомобиля появилась в приложении «Парковки Москвы», сообщается на портале mos.ru.



Чтобы воспользоваться новой функцией приложения, необходимо обновить его с помощью Google Play и App Store.



Автомобилистам, которые оплачивают эвакуацию автомобиля до того, как забрать его со штрафстоянки, предоставляется скидка в 25%. Остальные должны в 60-дневный срок оплатить полную стоимость эвакуации.