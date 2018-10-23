23 октября. Mossovetinfo.ru – Еще 12 стартовых площадок включено в программу реновации жилья, сообщает портал mos.ru.



По три площадки расположены в Северо-Восточном, Северо-Западном и Юго-Западном административных округах Москвы, две площадки появятся в Восточном административном округе, еще одна площадка расположена Южном административном округе. Из 12 площадок 7 расположены на месте сносимых домов, расселение которых в рамках программы реновации уже началось.



Всего в рамках программы реновации в Москве уже утверждено 268 стартовых площадок.