23 октября. Mossovetinfo.ru – Еще 12 стартовых площадок включено в программу реновации жилья, сообщает портал mos.ru.
По три площадки расположены в Северо-Восточном, Северо-Западном и Юго-Западном административных округах Москвы, две площадки появятся в Восточном административном округе, еще одна площадка расположена Южном административном округе. Из 12 площадок 7 расположены на месте сносимых домов, расселение которых в рамках программы реновации уже началось.
Всего в рамках программы реновации в Москве уже утверждено 268 стартовых площадок.
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