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Город (Москва и область)     18.03.2020 11:34

В рамках программы реновации в Москве строят и проектируют более 230 домов

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  проектирование  реновация жилья 

18 марта. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в Москве строится и проектируется более 230 домов, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики.

По словам главы департамента Андрея Валуя, в рамках программы в Москве строятся 159 домов, еще 75 домов находятся в стадии проектирования.

Кроме того, под заселение в рамках программы реновации передано уже 49 домов, в которые переехали более 16 тысяч москвичей.

Валуй также отметил, что в городе продолжается работа по поиску стартовых площадок для программы реновации, так как от этого зависит скорость реализации программы.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  проектирование  реновация жилья 

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