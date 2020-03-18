18 марта. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья в Москве строится и проектируется более 230 домов, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики.



По словам главы департамента Андрея Валуя, в рамках программы в Москве строятся 159 домов, еще 75 домов находятся в стадии проектирования.



Кроме того, под заселение в рамках программы реновации передано уже 49 домов, в которые переехали более 16 тысяч москвичей.



Валуй также отметил, что в городе продолжается работа по поиску стартовых площадок для программы реновации, так как от этого зависит скорость реализации программы.