В рамках программы реновации в Москве в первой половине 2018 года заселят 24 дома

10 апреля. Mossovetinfo.ru - В первой половине 2018 года в Москве заселят 24 дома, которые были отданы для реализации программы реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.



«Если говорить вообще о планах на 2018 год, то под заселение будут подготовлены 32 дома общей площадью около 400 тысяч квадратных метров. В первом полугодии 24 дома планируем отдать под переселение, а во втором – оставшиеся 8», - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.



Он отметил, что квартирография этих домов, которые были построены ранее, подходит для того, чтобы переселить туда жителей старых пятиэтажек. Ранее сообщалось, что там проводят ремонт для приведения квартир к стандарту программы реновации.



Программа была утверждена в августе 2017 года. В нее вошли более 5000 домов. В настоящее время подобраны стартовые площадки, идет проектирование домов. Первые дома построят за 2-3 года.