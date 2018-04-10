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Город (Москва и область)     10.04.2018 10:18

В рамках программы реновации в Москве в первой половине 2018 года заселят 24 дома

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Теги:  Сергей Левкин  реновации  снос пятиэтажек  программа реновации  переселение 

10 апреля. Mossovetinfo.ru - В первой половине 2018 года в Москве заселят 24 дома, которые были отданы для реализации программы реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

«Если говорить вообще о планах на 2018 год, то под заселение будут подготовлены 32 дома общей площадью около 400 тысяч квадратных метров. В первом полугодии 24 дома планируем отдать под переселение, а во втором – оставшиеся 8», - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Он отметил, что квартирография этих домов, которые были построены ранее, подходит для того, чтобы переселить туда жителей старых пятиэтажек. Ранее сообщалось, что там проводят ремонт для приведения квартир к стандарту программы реновации.

Программа была утверждена в августе 2017 года. В нее вошли более 5000 домов. В настоящее время подобраны стартовые площадки, идет проектирование домов. Первые дома построят за 2-3 года.

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Теги: 
Сергей Левкин  реновации  снос пятиэтажек  программа реновации  переселение 

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