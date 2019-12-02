Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     02.12.2019 16:32

В рамках реконструкции Дорожной улицы построено три подземных перехода

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  строительство  подземные переходы  реконструкция 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Три подземных пешеходных перехода построено на Дорожной улице в рамках реконструкции, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства столицы Андрея Бочкарева.

Один переход построен возле станции Курского направления МЖД Красный Строитель, второй – возле дома 20, корпус 1 по улице Дорожная, третий – на пересечении Дорожной улицы с Сумским проездом.

После завершения работ по реконструкции улица Дорожная станет полноценной магистралью с двумя полосами движения в каждом направлении, которая обеспечит еще один удобный выезд на МКАД и разгрузит Варшавское шоссе.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
строительство  подземные переходы  реконструкция 

Возврат к списку

Лента новостей

16:32 Город (Москва и область) В рамках реконструкции Дорожной улицы построено три подземных перехода

16:00 Город (Москва и область) Движение по Шелепихинскому мосту ограничено до 25 декабря в связи с ремонтом

15:45 Город (Москва и область) В Подмосковье с 20 декабря можно будет срубить елку к Новому году

15:14 Город (Москва и область) Москва вошла в число лидеров по уровню зарплат в России в 2019 году

14:54 Власть Яндиев избран главой фракции «Справедливая Россия» в Мосгордуме

Актуальные материалы

14:33 Общество Собянин напомнил, что в центре «Моя карьера» помогут найти работу

09:14 Город (Москва и область) Завершился краудсорсинг-проект «Город спорта»

19:36 Город (Москва и область) Собянин пожелал москвичам на Новый год уверенности в завтрашнем дне

11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов

10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru