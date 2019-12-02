2 декабря. Mossovetinfo.ru – Три подземных пешеходных перехода построено на Дорожной улице в рамках реконструкции, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу департамента строительства столицы Андрея Бочкарева.
Один переход построен возле станции Курского направления МЖД Красный Строитель, второй – возле дома 20, корпус 1 по улице Дорожная, третий – на пересечении Дорожной улицы с Сумским проездом.
После завершения работ по реконструкции улица Дорожная станет полноценной магистралью с двумя полосами движения в каждом направлении, которая обеспечит еще один удобный выезд на МКАД и разгрузит Варшавское шоссе.
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