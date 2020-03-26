26 марта. Mossovetinfo.ru – Строительство жилого дома по программе реновации жилья началось в районе Фили-Давыдково, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



Односекционное здание с подземной автостоянкой строится по индивидуальному проекту на улице Давыдковская. В доме будет 147 квартир: 64 однокомнатных, 42 двухкомнатных и 42 трехкомнатных. Две однокомнатные и три трехкомнатные квартиры будут приспособлены для маломобильных граждан.



На первом этаже здания разместятся нежилые помещения. В вестибюле обустроят комнату дежурного, помещения для хранения уборочного инвентаря, зону почтовых ящиков, лифтовой холл. Здание оборудуют лифтами грузоподъемностью в 400, 630 и 1000 килограммов.



Возле дома оборудуют детскую и спортивную площадки, места для отдыха, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.



В настоящее время идет разработка котлована и подготовительные работы на стройплощадке. Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2021 году.