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Город (Москва и область)     26.03.2020 10:50

В районе Фили-Давыдково началось строительство дома по реновации

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Фили-Давыдково  программа реновации  снос пятиэтажек  жилье 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Строительство жилого дома по программе реновации жилья началось в районе Фили-Давыдково, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Односекционное здание с подземной автостоянкой строится по индивидуальному проекту на улице Давыдковская. В доме будет 147 квартир: 64 однокомнатных, 42 двухкомнатных и 42 трехкомнатных. Две однокомнатные и три трехкомнатные квартиры будут приспособлены для маломобильных граждан.

На первом этаже здания разместятся нежилые помещения. В вестибюле обустроят комнату дежурного, помещения для хранения уборочного инвентаря, зону почтовых ящиков, лифтовой холл. Здание оборудуют лифтами грузоподъемностью в 400, 630 и 1000 килограммов.

Возле дома оборудуют детскую и спортивную площадки, места для отдыха, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

В настоящее время идет разработка котлована и подготовительные работы на стройплощадке. Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2021 году.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Фили-Давыдково  программа реновации  снос пятиэтажек  жилье 

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