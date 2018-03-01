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Город (Москва и область)     01.03.2018 09:08

В районе ЦВЗ «Манеж» в центре Москвы введены ограничения на парковку, стоянку и проход

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Теги:  Москва  центр  транспорт  Путин  Манеж  послание 

1 марта, Mossovetinfo.ru - - Сегодня, с 10:00 до 16:00, изменится схема движения, а также – стоянок, парковок, проезда у ЦВЗ «Манеж».

«Сегодня С 10 до 16 часов наземный городской транспорт не будет останавливаться у ЦВЗ «Манеж», по тротуару вдоль здания проход будет закрыт. Также временно отменяется стоянка такси и туристических автобусов вдоль Манежной площади», - сообщает ЦООД.

«Кроме того, в связи с большим количеством гостей планируются ограничения движения. Также возможно образование заторовых ситуаций в центральной части города», - отмечает ЦООД.

Также «в связи с проведением массовых мероприятий только 1 марта с 5:00 до окончания мероприятий остановка «Метро «Библиотека имени Ленина» для маршрутов автобуса № м1, м2, м3, м6, м27, 144, Н1, Н2 по Моховой улице при следовании к метро «Китай-город» обслуживаться не будет», - сообщает «Мосгортранс».

1 марта 2018 года президент России Владимир Путин выступит в ЦВЗ «Манеж» с посланием к Федеральному собранию.

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Карта места

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Теги: 
Москва  центр  транспорт  Путин  Манеж  послание 

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