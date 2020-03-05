5 марта. Mossovetinfo.ru – В России выявлено новый случай заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.



Заболевший – гражданин Италии, он госпитализирован. Также сообщается, что болезнь у него протекает в легкой форме, он находится в удовлетворительном состоянии.



Заболевший итальянец прибыл в Москву 29 февраля, 2 марта он обратился к врачу с симптомами ОРВИ и был госпитализирован. 5 марта результаты анализов показали, что он заражен коронавирусом.



Уже установлен круг людей, контактировавших с заболевшим, все они взяты под наблюдение, проводится лабораторное обследование.



Таким образом, количество случаев заражение коронавирусом в России выросло до четырех. Ранее были зафиксированы два случая заболевания граждан Китая и один случай заболевания россиянина, прибывшего с отдыха в Италии.