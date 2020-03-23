23 марта. Mossovetinfo.ru – В семи московских больницах созданы отделения для пациентов с подозрением на коронавирус, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии такого стационара на базе больницы № 67.



Помимо ГКБ № 67 стационарные отделения для пациентов с подозрением на коронавирус открыты также в ГКБ №40, в инфекционных больницах № 1 и №2, в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов войн, ДГКБ имени Башляевой и в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.



Врачам и персоналу перепрофилированных больниц ввели надбавки к зарплатам: врачам – 70 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу – 50 тысяч рублей в месяц, младшему медперсоналу и другие сотрудникам - 30 тысяч рублей в месяц.



Всего в Москвевыявлено 262 случая заболевания коронавирусом.