23 октября. Mossovetinfo.ru – Количество ипотечных сделок, зарегистрированных в Москве в сентябре 2019 года, составило 6 635, что на 5% ниже чем в августе текущего года, сообщается на официальном сайте московского управления Росреестра.



По сравнению с сентябрем 2018 года количество ипотечных сделок снизилось на 14%.



Всего с января по сентябрь в Москве было зарегистрировано 64 028 ипотечных договоров, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было зафиксировано 62 534 договора ипотечного кредитования.