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Город (Москва и область)     23.10.2019 10:49

В сентябре в Москве снизилось количество ипотечных сделок - Росреестр

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Теги:  Росреестр  статистика  ипотека 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Количество ипотечных сделок, зарегистрированных в Москве в сентябре 2019 года, составило 6 635, что на 5% ниже чем в августе текущего года, сообщается на официальном сайте московского управления Росреестра.

По сравнению с сентябрем 2018 года количество ипотечных сделок снизилось на 14%.

Всего с января по сентябрь в Москве было зарегистрировано 64 028 ипотечных договоров, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, когда было зафиксировано 62 534 договора ипотечного кредитования.


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Теги: 
Росреестр  статистика  ипотека 

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