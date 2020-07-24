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Город (Москва и область)
24.07.2020, 09:51
В Подмосковье объявили о новом этапе снятия ограничений
24 июля. Mossovetinfo.ru – Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об изменении действия ограничений, введенных из-за коронавируса, документ опубликован на официальном ...
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Город (Москва и область)
24.07.2020, 08:50
На ВДНХ стартует третий сезон проекта «Музыка на крыше»
24 июля. Mossovetinfo.ru – На ВДНХ стартует третий сезон проекта «Музыка на крыше», в рамках которого живые концерты проходят на крыше павильона «Рабочий и колхозница», сообщается на портале mos.ru...
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Город (Москва и область)
24.07.2020, 08:41
В шести московских парках открыты бесплатные беговые клубы
24 июля. Mossovetinfo.ru – Бесплатные беговые клубу работают в шести московских парках, сообщается на портале mos.ru. Бесплатно провести беговые тренировки под руководством профессиональных ...