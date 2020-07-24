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Город (Москва и область)     24.07.2020 08:41

В шести московских парках открыты бесплатные беговые клубы

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Теги:  парки  спорт  тренировки 

24 июля. Mossovetinfo.ru – Бесплатные беговые клубу работают в шести московских парках, сообщается на портале mos.ru.

Бесплатно провести беговые тренировки под руководством профессиональных тренеров можно в парках «Кузьминки», «Садовники», «Дубки», в Измайловском парке, в парке Олимпийской деревни, а также в музее-заповеднике «Царицыно».

О расписании тренировок можно узнать здесь. Все тренировки бесплатные, но для участия в некоторых из них необходима предварительная регистрация.

Помимо беговых тренировок, в московских парках можно заняться и другими видами спорта. Бесплатные тренировки проходят в 23 московских зонах отдыха.


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Карта места

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Теги: 
парки  спорт  тренировки 

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