24 июля. Mossovetinfo.ru – Бесплатные беговые клубу работают в шести московских парках, сообщается на портале mos.ru.



Бесплатно провести беговые тренировки под руководством профессиональных тренеров можно в парках «Кузьминки», «Садовники», «Дубки», в Измайловском парке, в парке Олимпийской деревни, а также в музее-заповеднике «Царицыно».



О расписании тренировок можно узнать здесь. Все тренировки бесплатные, но для участия в некоторых из них необходима предварительная регистрация.



Помимо беговых тренировок, в московских парках можно заняться и другими видами спорта. Бесплатные тренировки проходят в 23 московских зонах отдыха.