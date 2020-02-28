28 февраля. Mossovefinfo.ru – В связи с сезонным повышением уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в образовательных учреждениях Москвы усилят профилактические меры по предотвращению заболеваний, сообщает пресс-служба столичного департамента образования.



Директорам школ, колледжей и учреждений дополнительного образования рекомендовано дополнительно контролировать состояние детей, и проводить регулярное измерение температуры. В случае выявления признаков заболевания или при повышении температуры ребенка необходимо изолировать до прихода родителей, а затем отправить в сопровождении родителей домой. Информация о заболевших будет передаваться в поликлиники.



Кроме того, на период подъема заболеваемости отменяются массовые и выездные мероприятия и занятия в бассейнах. Кроме того, уроки по различным предметам будут проходить в одном помещении, дети не будут переходить из класса в класс, преподаватели по разным предметам будут сами приходить к ним. Современное оборудование классов позволяет организовать обучение таким образом.



Классные руководители будут постоянно находиться на связи с родителями, которые смогут обратиться к ним по поводу организации учебного процесса. Кроме того, с этими же вопросами родители смогут обратиться к директорам школ.